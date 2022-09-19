19 Сентября 2022
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Общество В России
спецоперация на украине, военные, танк, армия (2022) | Фото: Sputnik / Антон Вергун

ЕР предлагает гарантировать академический отпуск студентам, участвующим в СВО

"Единая Россия" предлагает включить документы, подтверждающие участие студента в специальной военной операции, в перечень оснований для предоставления ему академического отпуска. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Как заявил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, в спецоперации принимают участие и студенты, которым предстоит государственная итоговая аттестация. Но с весны предоставление отпусков военнослужащим было приостановлено. По мнению депутата, это нарушает права студентов, в частности, лишает их возможности получить профессиональное или высшее образование.

"Нам необходимо обеспечить им гарантию получения образования и создать возможность сдать экзамены по возвращении домой", - подчеркнул Метелев.

По словам депутата, письма с предложением направлены в Минпросвещения и Минобразования. Комитет готов содействовать профильным ведомствам в обеспечении гарантий продолжения получения образования.

"Это касается как военнослужащих, проходящих обучение в период СВО, так и граждан, желающих стать добровольцами", - заключил Метелев.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин даст поручение правительству обеспечить трудовыми гарантиями граждан, которые пожелают принять участие в спецоперации в качестве добровольцев. По его словам, поправки в законодательство могут предусмотреть такие трудовые гарантии, как длительный отпуск и возвращение на прежнюю должность по возвращении.

Теги: студенты-военнослужащие, сво, единая россия



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