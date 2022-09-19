19 Сентября 2022
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Общество Челябинская область
Алексей Текслер, метротрамвай (2021) | Фото: instagram.com/alexeytexler.official

В Челябинске ищут подрядчика для обоснования инвестиций в строительство линии метротрамвая за 28 млн рублей

В Челябинске объявили тендер на проведения технико-экономического обоснования инвестиций для строительства линии метротрамвая на участке от станции "Площадь Революции" до ЮУрГУ. Начальная цена закупки – 28 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Речь идет о строительстве линии "Восток – Запад". Подрядчик должен будет подготовить обоснование экономической эффективности капитальных вложений в инвестиционный проект и его описание. Длина участка линии составит не более 1,7км. Также предусмотрен один остановочный пункт.

Заказчиком работ выступает компания "Челябинский метротрамвай". Заявки будут принимать до 24 сентября, в этот же день подведут итоги. Подрядчик должен будет выполнить работы до 25 декабря текущего года, а до марта документация должна получить положительное заключение Главгосэкспертизы.

Напомним, в конце августа "Челябинский метротрамвай" и компания "Моспроект-3" подписали договор на разработку проектной документации и строительство линии метротрамвая. Речь идет о строительстве линии "Север-Юг", которая соединит Северо-запад и ЧМЗ с железнодорожным вокзалом. Протяженность линии 9,45 км, из которых 7,124 км подземного пути, и два подземных остановочных комплекса. Завершить строительные работы подрядчик должен до конца декабря 2025 года. Работы компания выполнит за 49 млрд рублей.

Теги: метро, метротрамвая, закупка, тендер,



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