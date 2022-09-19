Херсон – под полным контролем союзных сил, - замглавы ВГА Херсонщины

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о том, что Херсон находится "под полным контролем союзных сил".

"Херсон – под полным контролем союзных сил. Нет никаких предпосылок для входа нацистов и западных наёмников на территорию Херсонской области", - написал Стремоусов в своем Telegram-канале.

Правительство освобождённой от нацизма территории Херсонской области продолжает свою работу в штатном режиме, уточнил он.

"Удары, нанесённые по административным зданиям, не останутся без внимания. Уже в ближайшее время будет дана ответная реакция", - написал Стремоусов.