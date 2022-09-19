19 Сентября 2022
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Политика В России
оон, огранизация объединенных наций (2021) | Фото: Mike Segar/Reuters

Генсек ООН может посетить Россию

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреш не исключил, что посетит Россию в этом году, если в этом будет потребность.

"Возможно. Но это зависит от того, потребуется ли это, зависит от повестки, от приоритетов, от того, что будет происходить", - сказал Гутерреш, отвечая на вопрос о том, собирается ли он отправиться в Россию в этом году, тогда как он уже дважды побывал на Украине, его цитирует РИА Новости.

Генсек ООН напомнил, что провел на прошлой неделе длительный телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Никаких ограничений для посещения мной какой-либо из стран нет", - добавил Гутерреш.

Теги: Антонил Гутерреш, Россия, визит



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