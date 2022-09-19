19 Сентября 2022
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Экономика В России
Федеральная налоговая служба (2017) | Фото:offshorewealth.info

Adidas не заплатил в России налогов на 10 миллиардов рублей, - Mash

Немецкая компания по производству спортивной одежды и обуви Adidas не заплатила в России налогов на 10 млрд рублей, сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, это выяснил руководитель центра правопорядка Московского региона Александр Хаминский при изучении финансовых документов. По его информации, российский филиал Adidas после заявления корпорации об уходе из страны передал хранившийся на складах товар на реализацию маркетплейсам.

Хаминский обратился в российские инстанции и к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой разобраться с Adidas, сообщает Mash.

Кроме того, сотрудники компании жалуются на массовые сокращения. Как стало известно, вместо пяти окладов им выплачивают только один.

В марте Adidas сообщила о приостановке работы своего сайта и приложения, а также о закрытии розничных магазинов в России. При этом в мае СМИ писали, что немецкая компания приготовилась к возвращению в РФ. Отмечалось, что бренд почти решил логистические проблемы.

Теги: Adidas, налоги, Россия



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