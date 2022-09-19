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Общество Свердловская область
Профилактическое мероприятие &quot;Нелегальный мигрант&quot; в Екатеринбурге (2022) | Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Полиция Екатеринбурга почти неделю будет проверять городских мигрантов

Полиция Екатеринбурга объявила о проведении третьего этапа профилактической операции "Нелегальный мигрант".
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Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, проверки в уральской столице будут проводиться с 19 по 23 сентября. Целью является выявление и пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства, а также проверка иностранцев на причастность к преступлениям и правонарушениям на территории города. Силовики будут доставлять мигрантов в территориальные отделы полиции, где поставят на фото- и дактилоскопический учеты.

В операции участвуют сотрудники службы участковых уполномоченных, уголовного розыска, подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции, отдела по вопросам миграции, а также комплексных сил полиции (патрульно-постовой службы и Госавтоинспекции), бойцы ОМОН Росгвардии.

Напомним, в начале сентября полиция и УФСБ устроили совместные проверки соблюдения миграционного законодательства в Екатеринбурге. Они проводились на овощебазе №4 и в районе улицы Пехотинцев.

Между тем, число прибывших на Средний Урал мигрантов за этот год выросло в 1,5 раза.

Теги: мигранты, полиция, проверки, Екатеринбург



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