WSJ: ВСУ жалуются на использование союзными силами иранских дронов

Использование союзными силами иранских беспилотников-камикадзе создает новые опасности для украинских войск, пишет The Wall Street Journal. По словам украинских командиров, беспилотники "Шахид-136" (Shahed-136) уже нанесли несколько разрушительных ударов по позициям ВСУ в Харьковской области.

Командир артиллерии 92-й механизированной бригады ВСУ Родион Кулагин сказал, что эти дроны начали появляться над позициями украинской бронетехники и артиллерии. По его словам, только в оперативном районе его бригады эти беспилотники, которые обычно летают парами, а затем поражают свои цели, уничтожили две 152-мм самоходные гаубицы, две 122-мм гаубицы, а также две бронированные машины пехоты.

Основатель и исполнительный директор стратегической консалтинговой фирмы Red Six Solutions LLC Скотт Крино считает, что данные дроны являются мощным противовесом РСЗО Himars, которые США предоставили Украине.

"Присутствие "Шахидов", несомненно, меняет оперативные планы Киева. Огромные размеры поля боя затрудняют защиту от них", - сказал он.

Иранские беспилотники относительно невелики и летают на очень низкой высоте, что затрудняет их обнаружение системами ПВО. В ВСУ надеются, что США предоставят Украине более передовые антидронные технологии.

В июле в США заявили, что Россия собирается закупить в Иране боевые беспилотники. В Иране это опровергли. В конце августа The Washington Post написала, что Иран якобы начал поставки боевых беспилотников в Россию. МИД Ирана не ответил на просьбу The Wall Street Journal прокомментировать этот вопрос.

8 сентября Министерство финансов США заявило, что ввело санкции против иранских компаний-производителей беспилотников Paravar Pars, DAMA и Baharestan Kish.