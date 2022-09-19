19 Сентября 2022
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Экономика Новосибирская область
Андрей Травников (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Руководители районов и городов области обязаны проконтролировать обеспечение новых соцобъектов необходимой инфраструктурой

До конца строительного сезона главы муниципальных образований, городов Новосибирской области обязаны осмотреть все площадки на своей территории вокруг строящихся, реконструируемых объектов и там, где это необходимо, решить вопрос с созданием подъездных путей, тротуаров, парковок, остановок. Губернатор Андрей Травников на оперативном совещании в правительстве региона поручил руководителям на местах заострить внимание на создании инфраструктуры вокруг новых объектов.

Андрей Травников(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В частности речь идет о нехватке парковок, остановок, дорог к новым ФАПам, детским садам, паркам. Отмечаются жалобы жителей на подобную нехватку. Критические замечания касаются не всех, уточнил глава региона, но однотипные проблемы существуют в ряде районов.

«Вы знаете мой подход, я его демонстрирую с 2018 года: если мы строим, реконструируем объект, создаем новые комфортные условия для жителей, важно подумать и о развитии прилегающей территории. Если строим школу — надо сразу предусмотреть и дорогу, и тротуар, и освещение, и благоустройство. К сожалению, в этом году есть ряд примеров, которые не укладываются в этот принцип. Готовим к вводу центр амбулаторной онкопомощи, который обслуживает несколько районов, а про парковки, автобусные остановки заранее не думаем. Вводим амбулаторию, куда будут приезжать жители шести населенных пунктов, а про автобусную остановку забыли; ввели ФАП, а как люди к нему будут подходить, подъезжать – по комфортной дороге или по колдобинам – забыли подумать. Благоустраиваем большую территорию, создаем огромный парк, но как люди будут через жилые кварталы к этому парку добираться – забыли предусмотреть. Не можем ввести детский сад, потому что заранее не подумали о водопонижении на прилегающей территории. Почему-то люди видят, а руководители на местах не обращают внимания», — обратился к руководителям муниципалитетов Андрей Травников.

андрей травников, заседание(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, губернатор уточнил, что его заместители, понимая, что эта проблема накапливается, предложили решение: включать затраты и работы на благоустройство прилегающей территории в стоимость проектов на строительство соответствующих объектов.

Глава региона поручил всем руководителям на местах – пока не завершился строительный сезон – провести объезды своих территорий, осмотреть площадки по вводным объектам и принять соответствующие решение там, где необходимо, чтоб все недостатки устранить.

«С учётом того, что к теме с моей стороны пристальное внимание, договоримся: если я осенью или весной следующего года подобные вещи еще выявлю, я буду называть фамилии, территории, где такие недостатки присутствуют, буду называть руководителя, у которого не хватило хозяйского взгляда для того, чтобы навести порядок», — заявил Андрей Травников.

Теги: андрей травников, соцобъекты, инфраструктура



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