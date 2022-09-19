Евросоюз может попытаться "выдавить" платежную систему "Мир" из Турции

Евросоюз может ввести санкции за использование другими странами российской платежной системы "Мир". Сейчас она доступна в 11 странах, в том числе Турции, являющейся кандидатом на вступление в ЕС.

О возможных санкциях в отношении "Мира" пишут "Известия" со ссылкой на официального представителя главы дипломатии ЕС Петера Стано. По его словам, дискуссии на эту тему ведутся, но детали их не разглашаются.

Стано отметил, что Турция должна согласовывать свою внешнюю политику с Брюсселем, поскольку хочет стать членом ЕС.

Отметим, что в Турции с картами "Мир" работает не центральный банк (как, например, в Армении), а отдельные банки.

"Говоря о взаимодействии ЕС с Турцией, важным соседом, партнером Евросоюза и страной — кандидатом на вступление в ЕС, мы подчеркиваем важность того, чтобы внешняя политика Турции согласовывалась с внешнеполитическими решениями и политикой ЕС, в том числе и по санкциям. Также важно, чтобы Турция не предлагала России решения для обхода существующих санкций ЕС. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией в этом отношении", - заявил Стано.