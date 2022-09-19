ЕТК не отключала горячую воду в доме Екатеринбурга, где ее не было год

В компании "Т Плюс" прокомментировали ситуацию с жалобами жителей дома на улице Патриса Лумумбы, 2 в Екатеринбурге на отсутствие воды.

На днях жильцы заявили, что в данном доме якобы снова нет горячей воды.

"Дозвонилась в "Т Плюс", на вопрос, почему нет горячей воды, последовал ответ – идут ремонтные работы до 30 сентября", - рассказала жительница дома.

Однако в самой компании заявили, что ни один работник "Т Плюс" не мог дать такой ответ, потому что ремонтов теплосетей на балансе Екатеринбургской теплосетевой компании по данному адресу нет.

"Со стороны Екатеринбургской теплосетевой компании отклонений от параметров, ремонтных работ или ограничений по данному адресу нет. Тепловые сети проходят через территорию 19-го военного городка. За комментариями необходимо обращаться к руководству воинской части, на балансе которой находятся тепловые сети. Со стороны ЕТК информация о жалобах на отсутствие воды, опубликованных в СМИ, будет направлена в администрацию района", - сообщили Накануне.RU в "Т Плюс".

Ранее известная ведущая Ксения Собчак раскритиковала ПАО "Т Плюс" (входит в группу компаний "Ренова" Виктора Вексельберга) из-за долгого отсутствия горячей воды в доме на улице Патриса Лумумбы, 2 в уральской столице. По ее данным, воды там не было год, а в самом в доме живут военные – участники СВО на Украине. В конце августа вода была включена.