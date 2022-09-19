19 Сентября 2022
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Политика Украина
(2018) | Фото: Госдума РФ

Володин заявил, что контрнаступление ВСУ не оправдало ожидания Запада

ВСУ в ходе контрнаступления не оправдали ожиданий Вашингтона и Брюсселя, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что украинский президент Владимир Зеленский обещал победу, но результат контрнаступления "разочаровал западных спонсоров".

"Поняли, что победы с Зеленским не будет. А за поражение ответственность нести не хотят", — объяснил Володин.

Политик указал на смену риторики в США и ЕС, где перестали настаивать на том, что конфликт должен быть решен исключительно на поле боя. Теперь звучат мнения о том, что вопрос переговоров о мирном урегулировании на Украине всецело зависит от президента Владимира Зеленского, отметил Володин.

16 сентября президент России Владимир Путин прокомментировал так называемое "контрнаступление" украинских войск. Он призвал посмотреть, как будет дальше развиваться ситуация.

По словам президента, несмотря на украинские "попытки контрнаступления" наступательная операция на Донбассе продолжается и российская армия занимает новые и новые территории.

Теги: володин, всу, контрнаступление



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