В Бундесвере призвали перестать обирать собственную армию ради Украины

В последние месяцы Бундесвер все чаще поставляет оружие на Украину из собственных запасов. Председатель Союза немецких вооруженных сил Андре Вюстнер призвал покончить с этим, так как каждая новая поставка ослабляет вооруженные силы Германии, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Вюстнер сказал, что хорошо понимает потребности Украины, но "наше требование заключается в следующем: никаких новых поставок из запасов Бундесвера". Сейчас же фактически происходит "каннибализация немецкой армии", то есть ее "съедение" требованиями Киева.

Он напомнил слова армейского инспектора Альфонса Майса, что Берлин оголяет собственные тылы, не заменяя то оружие, которое отправляет Киеву.

Позиция немецких властей по поставкам оружия Киеву неоднозначна. Одни говорят, что будут и дальше помогать Украине, другие - что нельзя обирать Бундесвер.