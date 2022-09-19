19 Сентября 2022
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Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

Главу управы Калининского округа Тюмени задержали по подозрению в коррупции

Главу управы Калининского округа Тюмени Александра Сухомяткина задержали за взятку. Об этом Накануне.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста рассмотрел Ленинский районный суд Тюмени.

"По версии следствия, в период времени с ноября 2021 по июнь 2022 года Сухомяткин, являясь руководителем Управы Калининского АО Тюмени, получил от директора ООО "Перестрой -КА" взятку в особо крупном размере в виде имущества строительных материалов на сумму более 2 млн руб. за оказание им содействия ООО " Перестрой-КА" в заключении и исполнении контрактов, договоров с МКУ "Служба заказчика по благоустройству Восточного административного округа Тюмени", - говорится в сообщении.

По решению суда Александр Сухомяткин будет находиться под домашним арестом до 14 ноября 2022г.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Теги: взятка, стройматериалы, глава управы



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