Главу управы Калининского округа Тюмени задержали по подозрению в коррупции

Главу управы Калининского округа Тюмени Александра Сухомяткина задержали за взятку. Об этом Накануне.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста рассмотрел Ленинский районный суд Тюмени.

"По версии следствия, в период времени с ноября 2021 по июнь 2022 года Сухомяткин, являясь руководителем Управы Калининского АО Тюмени, получил от директора ООО "Перестрой -КА" взятку в особо крупном размере в виде имущества строительных материалов на сумму более 2 млн руб. за оказание им содействия ООО " Перестрой-КА" в заключении и исполнении контрактов, договоров с МКУ "Служба заказчика по благоустройству Восточного административного округа Тюмени", - говорится в сообщении.

По решению суда Александр Сухомяткин будет находиться под домашним арестом до 14 ноября 2022г.

Постановление суда не вступило в законную силу.