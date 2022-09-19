19 Сентября 2022
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Политика В бывшем СССР Украина
митинг антимайдан одесса (2014) | Фото:

Мэр Одессы выступил против сноса памятника Екатерине II

Мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против сноса памятника Екатерине II, который в целом посвящен основателям Одессы.
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Он подтвердил свою русофобскую позицию, но сделал это в привычном для украинских чиновников стиле "и нашим, и вашим".

"Я против того, чтобы подходить к своей истории избирательно. Вымарывание и забвение своего прошлого впоследствии приводят к фатальным ошибкам в будущем", - написал Труханов.

Он считает, что "историю нужно не вымарывать, а переосмыслять", и в Одессе следует создать единый парковый комплекс имперского и советского прошлого, куда должна быть перемещена часть архитектурных памятников Одессы.

При этом в словах мэра много несуразицы. Так, сохранение памятников, по его мнению, нужно для того, чтобы показать молодым, сколь трудным и долгим был путь Украины к свободе и незавиимости. Следуя этой логике, Екатерина II основала Одессу ради создания страны, которой тогда не было и на карте. А если нет, то созданная позже Украина во многом состоит из чужих земель.

Возможный снос памятника Екатерине II является важным символическим вопросом в Одессе. Прокиевские силы стремятся угодить режиму, а местные, ориентированные на "региональность", - сохранить местные особенности для будущих торгов с Киевом. К последним принадлежит Труханов. Ранее он даже пытался создать на Украине своеобразную "партию мэров", чтобы усилить влияние "региональных баронов", но успеха не имел.

Снос памятника Екатерине II отражает борьбу местных элит с киевскими. В августе глава режима Владимир Зеленский ответил на соответствующую петицию, призвав Одесский горсовет рассмотреть этот вопрос. То есть Зеленский фактически выступил за снос памятника. Труханов по этому вопросу выступает против.

Теги: Одессы, памятник, Екатерина II



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