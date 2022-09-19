У экс-мэра Махачкалы, приговоренного к пожизненному заключению, изъяли 356 объектов недвижимости

Кировский районный суд Саратова удовлетворил иск Генпрокуратуры о возвращении государству активов стоимостью свыше 5 млрд рублей, которые были незаконно переданы в собственность родственников бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова и подконтрольных ему людей, пишет "Коммерсантъ".

По данным издания, в собственность государства должны быть возвращены 356 объектов недвижимости, в том числе 173 земельных участка.

В списке ответчиков по иску значилось 25 физических лиц и 9 компаний. Первыми в нем фигурировали имена Саида Амирова и Али Абдулбекова.

Амиров был задержан 2 июня 2013 года по подозрению в нескольких тяжких преступлениях, на следующий день его арестовали. 27 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению бывшего мэра Махачкалы и его подельников. Они были признаны виновными в покушении на убийство, посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование, бандитизме, террористическом акте и незаконном обороте оружия.