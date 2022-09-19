На "Чистых играх" в Екатеринбурге собрали 8 тонн отходов

В Екатеринбурге прошёл Осенний кубок чистоты в рамках "Чистых игр". Их генеральным партнёром во второй раз стало Свердловское отделение Российского экологического общества. Проект поддерживает также Комитет по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга. В играх приняло участие рекордное количество волонтёров – 140 человек, объединённые в 38 команд. За полтора часа они собрали около 8 тонн мусора с берега реки Исети в районе Уральского государственного юридического университета, сообщили в региональном отделении РЭО.

"Благодарим всех, кто откликнулся и пришёл на "Чистые Игры", мы не ожидали такого большого количества добровольцев. Организаторам даже пришлось досрочно закрыть регистрацию на игру, столько было желающих. Будем и в дальнейшем поддерживать экологический квест", – рассказал председатель Свердловского РЭО Алексей Вихарев.

В воскресенье волонтёры, не обращая внимания на моросящий дождь, собрались на "Чистые игры". Более половины из них – новички, но есть и постоянные участники. Например, Настя из команды "Демоны" уже с 2020 года участвует в играх, а Лена к ней присоединилась недавно. Девчонки вместе учатся в областном педагогическом колледже.

"Мы помогаем природе, активно проводим время, это классно. Чтобы попасть в число победителей, нужно быть быстрыми, выбрать места, где много мусора, но главное – хорошо знать правила, чтобы не минусовали баллы", – поделилась стратегией Настя.

К студенткам в команду позже добавили ещё маму и сына. Вместе с задачей они справились на ура и заняли первое место в категории "Семьи".

Поддержать участников также приехал депутат Екатеринбургской городской думы Дмитрий Николаев.

"Я уже не первый раз на "Чистых Играх", здесь всегда интересно. Здорово, что люди так неравнодушны к природе, в выходные находят время и убирают мусор в труднодоступных местах", – поделился Дмитрий Николаев.

Отметим, что на месте игры были крутые спуски к реке и глубокие овраги.

"Команде нашего регионального отделения РЭО пришлось немного изменить свои планы. Я и наши активисты снялись с соревнований и поддерживали безопасность соревнований с реки, специально привёз с собой лодку. Следили, чтобы никто не получил травм на крутых спусках. Игра прошла без происшествий", – рассказал заместитель председателя Свердловского РЭО Антон Черноголов.

В течение полутора часов участники экоквеста находили и сортировали мусор по категориям: смешанный, пластик, стекло, металл, батарейки, пластиковые крышечки, крупный мусор. Все отходы нужно было собрать в отдельные мешки и принести в пункты приёма отходов, где волонтёры оценивали и взвешивали собранное.

"Нам удалось собрать около 8 тонн мусора! А это 407 мешков мусора, из них раздельно собрано 176 мешков стекла, 85 мешков пластика и 13 мешков металла. 147 автомобильных покрышек, 268 батареек, 2177 пластиковые крышечки, много крупного мусора и интересных артефактов", – пояснила координатор проекта Альбина Ганиева.

Среди необычных находок на берегах Исети были термос, вывеска кафе, указатель до Кубы и даже стиральная машинка "Малютка".

После игры участники подкрепились пиццей, которую предоставил один из спонсоров "Додо пицца". Волонтёров наградили в двух категориях: друзья и семья. Лучшими стали команды "Акула и панда" и "Демоны".

В рамках Осеннего кубка чистоты в Свердловской области прошли 3 игры: в Екатеринбурге, Первоуральске, и с. Патруши. В них приняло 243 участника, которые собрали около 13 тонн мусора, более 50% собрано раздельно!