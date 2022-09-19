Нур-Султан снова стал Астаной

Столица Казахстана с понедельника, 19 сентября, вновь носит старое название – Астана. Соответствующее решение было принято президентом республики Касымом-Токаевым и поддержано казахстанским парламентом.

За свою историю нынешняя столица Казахстана не раз меняла название. В XIX веке город назывался Акмолинск – по названию урочища Акмола.

В 1961 году населенный пункт переименовали в Целиноград (был центром всесоюзного освоения североказахстанской и южносибирской целины, являясь центром Целинного края, который имел всесоюзное значение в обеспечении страны зерном).

В 1992 году городу вернули историческое название – Акмола. Слово Акмола в переводе с казахского языка означает "Белая Святыня" (или "Белая могила", также есть вариант значения "Белое изобилие").

В 1998 году тогдашний президент Казахстана Нурсултан Назарбаев перенес в Акмолу столицу страны и переименовал ее в Астану (Астана в переводе с казахского – "столица").

20 марта 2019 года новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей инаугурационной речи после принятия президентской присяги предложил переименовать Астану в Нур-Султан в честь первого президента Республики Нурсултана Назарбаева. Предложение поддержал парламент страны.