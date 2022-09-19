Очередь из желавших попрощаться с Елизаветой II растянулась на 8 километров

Публичное прощание с королевой Великобритании Елизаветой II, которая умерла 8 сентября в возрасте 96 лет, завершилось в Лондоне. В 6.30 (8.30 по московскому времени) доступ в Вестминстерский дворец – здание на берегу Темзы, где располагается британский парламент, был закрыт.

Британцы имели возможность лично попрощаться с монархом в течение четырех с половиной дней - с 14 сентября. Сколько людей смогли отдать последнюю дань уважения королеве, пока не объявлено, однако, по оценкам властей, их число может достигать полумиллиона, пишет ТАСС. Время ожидания для тех, кто хотел лично проститься с королевой, поклонившись гробу, составляло от 8 до 24 часов, а сама очередь растянулась на максимально допустимую длину, превысив 8 км.

Напомним, ранее стало известно, что сотрудники лондонской службы "Скорой помощи" за несколько дней получили 710 вызовов от людей, почувствовавших себя плохо в очереди на прощание с королевой Елизаветой II.