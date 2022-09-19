19 Сентября 2022
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Происшествия В России
ветер, ураган, дерево (2021) | Фото: vk.com

В Курске число жертв урагана увеличилось до двух

Число жертв урагана в Курске увеличилось до двух человек.

По данным областной администрации, дерево смертельно травмировало пешехода на улице. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщает Regnum.

Ранее сообщалось, что из-за стихии погиб студент Курского автотехнического колледжа. Он находился в комнате один, когда фрагмент дерева повредил окно, стекло попало ему в область живота, в результате молодей человек скончался на месте.

Вечером 18 сентября несколько районов области накрыла гроза и шквалистый ветер. В регионе 87 населенных пунктов остались без электричества.

Теги: курск, ураган, жертвы



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