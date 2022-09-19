В тюменском аэропорту из-за утреннего тумана задержали десятки рейсов

В тюменском аэропорту Рощино из-за утреннего тумана оказались задержаны десятки авиарейсов, передает корреспондент Накануне.RU.

Так, согласно данным онлайн-табло, задерживается отправление самолета в Сочи - он должен был вылететь в 06.45, но теперь расчетное время - 10.45, также задержан вылет самолета из Санкт-Петербурга (с 07.40 перенесено на 11.00). Задержано прибытие рейсов из Екатеринбурга и Сочи. Позднее расчетного времени приземлились лайнеры из Челябинска, Санкт-Петербурга.

Также с задержками были отправлены рейсы в Москву, Салехард, Махачкалу, Санкт-Петербург, Уфу, Сочи.

Рейс в Минеральные Воды – отменен.



