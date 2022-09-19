Адвокат экс-главы УМВД по Екатеринбургу обратилась к генпрокурору РФ

Адвокат осужденного экс-главы УМВД по Екатеринбургу Игоря Трифонова Ольга Кезик обратилась к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить возможные незаконные действия гособвинителя по делу ее подзащитного.

Напомним, Трифонов приговорен к 9,5 годам колонии по делу о взятке. Два посредника при передаче взятки, которых установил суд, были освобождены от ответственности – гособвинитель предложил это сделать за активное сотрудничество со следствием.

Как пишет "Коммерсант", в своем обращении защита указывает, что за сообщение о преступлении и показания на Трифонова еще до суда был освобожден от ответственности экс-глава отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) Эдуард Воронин. Освобождение всех посредников адвокат считает незаконным и противоречащим позиции Генпрокуратуры.

В своем обращении Ольга Кезик просит Игоря Краснова назначить служебную проверку действий прокурора, поддерживающего обвинение по уголовному делу Игоря Трифонова, а также их законности и обоснованности. Кроме этого, защитник просит внести апелляционное представление на постановления и приговор, вынесенные "в связи с их незаконностью и необоснованностью".

О реакции надзорного ведомства на данное обращение пока неизвестно.

Напомним, ранее защита Трифонова заявляла о намерении обжаловать приговор экс-главе УМВД.