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Игорь Трифонов в суде (2022) | Фото: Накануне.RU

Адвокат экс-главы УМВД по Екатеринбургу обратилась к генпрокурору РФ

Адвокат осужденного экс-главы УМВД по Екатеринбургу Игоря Трифонова Ольга Кезик обратилась к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить возможные незаконные действия гособвинителя по делу ее подзащитного.

Напомним, Трифонов приговорен к 9,5 годам колонии по делу о взятке. Два посредника при передаче взятки, которых установил суд, были освобождены от ответственности – гособвинитель предложил это сделать за активное сотрудничество со следствием.

Как пишет "Коммерсант", в своем обращении защита указывает, что за сообщение о преступлении и показания на Трифонова еще до суда был освобожден от ответственности экс-глава отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) Эдуард Воронин. Освобождение всех посредников адвокат считает незаконным и противоречащим позиции Генпрокуратуры.

В своем обращении Ольга Кезик просит Игоря Краснова назначить служебную проверку действий прокурора, поддерживающего обвинение по уголовному делу Игоря Трифонова, а также их законности и обоснованности. Кроме этого, защитник просит внести апелляционное представление на постановления и приговор, вынесенные "в связи с их незаконностью и необоснованностью".

О реакции надзорного ведомства на данное обращение пока неизвестно.

Напомним, ранее защита Трифонова заявляла о намерении обжаловать приговор экс-главе УМВД.

Теги: Трифонов, обращение, Краснов



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