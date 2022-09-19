19 Сентября 2022
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
Коллаж, Польша, Украина (2021) | Фото: Накануне.RU

Экс-глава МИД Румынии призвал Украину вернуть чужие территории

Бывший министр иностранных дел Румынии Андрей Марга заявил о том, что границы Украины исторически не обоснованы и она должна вернуть чужие территории тем странам, которым они всегда принадлежали.
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"Я говорю это со всей ответственностью: Украина находится в неестественных границах. Она должна уступить территории: Венгрии — Закарпатье, Польше — Галицию, Румынии — Буковину, России - Донбасс и Крым. Это территории других стран", - сказал Марга.

Он также отметил, что Запад на стороне якобы демократии против авторитаризма, но Украине "еще очень далеко до демократии".

"Там запрещены партии, контролируется телевидение, богачи уезжают из страны с деньгами. Государство, откуда большинство уезжает со своими накоплениями, не может быть ни демократическим, ни развитым", — пояснил он.

Посольство Украины в Бухаресте возмутилось словами Марги и назвало их "примером вопиющего оскорбления", а также подрывом базовых принципов международного права, в частности нерушимости границ.

В ответ Марга заявил, что его слова выражают историческую правду и соответствуют общим интересам, а критикуются только потому, что противоречат пропаганде сегодняшнего дня, которая послезавтра будет в прошлом. В том числе потому, что никто на Украине не привел никаких конкретных аргументов против его утверждений. И там сами это понимают. Кризис на Украине как раз и возник по той причине, что его инициаторы пошли против исторической правды.

Андрей Марга был министром иностранных дел Румынии три месяца в 2012 году. Также три года (1997-2000) был министром образования. Ныне - ректор Университета Бабеш-Бойя города Клуж-Напока.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на закрытой встрече со своей партией высказал мнение, что Украина потеряет до половины территорий, если конфликт продлится, пишет венгерские СМИ.

В апреле Служба внешней разведки России сообщала, что Польша совместно с США прорабатывает план установления контроля над западными областями Украины.

Теги: Украина, Румыния, границы



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