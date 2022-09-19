В Челябинской области сутки искали пенсионерку, застрявшую в болоте

В Челябинской области участковые полиции нашли пропавшую 80-летнюю женщину, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Пенсионерка ушла в лес 17 сентября и не вернулась. Родственники обратились в полицию. На поиски пожилой женщины был ориентирован личный состав отдела полиции, другие специальные службы и волонтеры.

С помощью квадрокоптера местонахождение женщины было обнаружено. Женщина застряла в болоте и не могла выбраться.

"Женщина была сильно измождена и еле держалась. Участковые, осторожно подойдя к пожилому человеку, аккуратно вытащили пенсионерку из болота и на руках вынесли через лес к дороге, так как самостоятельно передвигаться сил у нее не осталось", - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Пенсионерку передали сотрудникам скорой помощи.