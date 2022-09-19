ЗОЖ-рейтинг российских регионов возглавил Северный Кавказ

Российский ЗОЖ-рейтинг возглавили регионы Северного Кавказа: Дагестан, Чечня, Кабардино-Балкария и Адыгея. Регионы ранжировались по восьми показателям: употребление алкоголя и табака, наркомания, занятие спортом, условия труда и т.д., исследование проводило РИА Новости.

В исследовании отмечается, что Северный Кавказ традиционно лидирует в рейтинге в силу низкого потребления алкоголя и сравнительно низкого количества предприятий с опасными и вредными условиями труда.

Единственный некавказский регион в ТОП-5 – Рязанская область.

В аутсайдерах оказались дальневосточные регионы – их результаты в три-четыре раза хуже, чем у регионов-лидеров. Хуже всего дела с ЗОЖ обстоят в Еврейской автономной области, на Камчатке, в Магаданской области, Забайкалье и Хакасии. И эти субъекты также на протяжении многих лет занимают последние строчки рейтинга.