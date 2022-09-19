Байден заявил, что пандемия коронавируса окончена

Президент США Джо Байден заявил об окончании пандемии во время интервью на канале CBS.

Американский лидер уточнил, что, несмотря на ряд проблем, связанных с коронавирусом, уже никто не носит маски и все "в довольно хорошей форме".

При этом издание Politico отмечает, что заявление Байдена стало большой неожиданностью для сотрудников его администрации, отвечающих за вопросы здравоохранения. По словам источников, оно не было запланировано при отработке речи американского лидера перед интервью CBS.

Представители администрации Белого дома заявили, что статистика не подтверждает слов Байдена об окончании пандемии, пишет Regnum.

В июле генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал все страны вернуть масочный режим на фоне вновь растущей заболеваемости COVID-19. Он заявил, что пандемия "далека от завершения", это демонстрируют новые волны вируса.

Примечательно, что официально ВОЗ не объявляла даже о начале пандемии - это было лишь устное заявление главы организации.