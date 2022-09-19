Средняя стоимость ОСАГО выросла на 6% сразу после расширения "тарифного коридора"

Расширение тарифного коридора ОСАГО привело к росту средней стоимости страховки на 6% только за первые несколько дней после вступления изменений в силу, пишут "Известия" со ссылкой на данные агрегатора "Сравни".

С 13 по 16 сентября средняя стоимость полиса составила 6841 руб., за день до этого показатель не превышал 6,4 тыс. руб. В апреле текущего года страховка в среднем стоила 5,5 тыс. руб. В "Сравни" считают, что к концу 2022 года средний показатель приблизится к отметке в 7,2 тыс. руб.

Напомним, Банк России разрешил страховым компаниям расширить базовый тариф ОСАГО на 26% "вверх и вниз". Таким образом регулятор надеется компенсировать рост стоимости запчастей – они выросли в цене после начала военной спецоперации РФ на Украине.

"Для легковых автомобилей граждан базовая ставка тарифа по ОСАГО будет устанавливаться страховщиками для каждого водителя в диапазоне 1646–7535 рублей", - сообщили тогда в ЦБ.