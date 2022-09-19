19 Сентября 2022
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
мигалки (2019) | Фото:Накануне.RU

На Среднем Урале полиция ищет неизвестного, рубившего топором сбитого машиной лося

На Среднем Урале полицейские устанавливают личность мужчины, который топором пытался добить раненого в ДТП лося.

Как сообщил Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, 17 сентября около 19:00 на 58 км Екатеринбургской кольцевой автодороги произошла авария с участием автомобиля "Митсубиши Лансер" и лося. Водитель в ДТП не пострадал, а животное получило травмы и не смогло самостоятельно покинуть проезжую часть.

По данным полковника Горелых, в тот момент, пока владелец иномарки ожидал прибытия на место происшествия наряда ГИБДД, рядом со сбитым животным остановился неустановленный автомобиль, с пассажирского сиденья которого вышел гражданин и с помощью топора нанес несколько ударов по лосю. Свидетели жестокого обращения с животным не дали мужчине завершить начатое, после чего тот покинул эпицентр событий. Прибывшие сотрудники полиции связались с представителями департамента по охране животного мира Свердловской области и убрали раненного лося с проезжей части на обочину. От несовместимых с жизнью травм он погиб.

"Сообщение о гражданине, пытающемся добить животное, зарегистрировано в дежурной части ОВД Первоуральска. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия с целью установления личности скрывшегося гражданина", - добавил Валерий Горелых.

Теги: лось, ДТП, полиция



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