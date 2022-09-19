19 Сентября 2022
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Политика В бывшем СССР
Флаг Латвии (2022) | Фото: Flickr / Luigi Mengato

Посольство РФ: При въезде в Латвию от россиян требуют осудить действия Москвы

Гражданам РФ предъявляют "вопиющие требования" при пересечении границы Латвии после вступления в силу запрета на въезд в страну с шенгенскими визами, сообщили в посольстве России в республике.

От россиян требуют подписать "некое заявление с осуждением российских властей". По данным дипломатов, в случае отказа это сделать, во въезде могут не только отказать, но и внести в черный список, пишет Regnum.

В ведомстве подчеркнули, что решение о пропуске российских граждан через границу принимается только латвийскими компетентными службами.

Напомним, с 19 сентября Эстония, Литва, Латвия и Польша запретили въезд российским гражданам, в том числе имеющим шенгенские визы, выданные третьими государствами. Как говорится на сайте эстонского правительства, это сделано в целях охраны общественного порядка и безопасности. При этом запрет на въезд распространяется не на всех россиян – есть исключения.

Теги: латвия, россияне, посольство рф



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