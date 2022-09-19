19 Сентября 2022
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Происшествия Свердловская область
скорая помощь (2019) | Фото:Накануне.RU

Два человека пострадали в ДТП с трамваем в Екатеринбурге

В Екатеринбурге произошло ДТП, в котором пострадали два человека.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, все случилось в воскресенье вечером на улице Владимира Высоцкого. По предварительной информации, водитель "Субару" не предоставил "БМВ" преимущество при перестроении, после чего немецкую иномарку отбросило на трамвай 13-го маршрута.

В результате в "БМВ" пострадали 27-летняя девушка-водитель и несовершеннолетний пассажир – мальчик 10 лет. Девушка госпитализирована, а ребенок с порезами лица доставлен в больницу.

В ГИБДД установили, что за рулем "Субару" сидел 54-летний мужчина со стажем вождения 33 года. Он пояснил, что поднимался по путепроводу с Егоршинского подхода на улицу Малышева, при перестроении не заметил "БМВ" и допустил с ним столкновение.

Сейчас сотрудниками Госавтоинспекции выясняются все обстоятельства происшествия.

Теги: трамвай, ДТП, Екатеринбург



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