Два человека пострадали в ДТП с трамваем в Екатеринбурге

В Екатеринбурге произошло ДТП, в котором пострадали два человека.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, все случилось в воскресенье вечером на улице Владимира Высоцкого. По предварительной информации, водитель "Субару" не предоставил "БМВ" преимущество при перестроении, после чего немецкую иномарку отбросило на трамвай 13-го маршрута.

В результате в "БМВ" пострадали 27-летняя девушка-водитель и несовершеннолетний пассажир – мальчик 10 лет. Девушка госпитализирована, а ребенок с порезами лица доставлен в больницу.

В ГИБДД установили, что за рулем "Субару" сидел 54-летний мужчина со стажем вождения 33 года. Он пояснил, что поднимался по путепроводу с Егоршинского подхода на улицу Малышева, при перестроении не заметил "БМВ" и допустил с ним столкновение.

Сейчас сотрудниками Госавтоинспекции выясняются все обстоятельства происшествия.