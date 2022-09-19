19 Сентября 2022
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Экономика В России
Лада Веста, Lada Vesta (2015) | Фото: Накануне.RU

Соколов назвал причины пересесть на Lada

Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов полагает, что у автолюбителей есть три причины пересесть на Lada – максимально адаптированный для России автомобиль, легендарная машина с большой историей, но при этом современная, устремленная в будущее.

"Во-первых, Lada – это качественный и максимально адаптированный для России автомобиль, отвечающий по своим потребительским качествам (набору опций и комплектаций) всем современным трендам. Во-вторых, это – легендарный автомобиль, производимый флагманом отечественного автомобилестроения: заводом, которому уже более полувека. И, в-третьих, самое главное, это – автомобиль, который устремлен в будущее", - сказал Соколов в интервью РИА Новости.

Соколов уточнил, что отечественная компания готова к конкуренции с китайскими брендами, которые сейчас активно наращивают свою долю на российском авторынке.

"Я уверен, что у команды "АвтоВАЗа" и у нашего бренда Lada будет такое же уверенное будущее, как и ее большая история", - заключил топ-менеджер.

Напомним, в середине июля на фоне запуска льготного автокредитования выяснилось, что ежемесячный платёж по такому займу сопоставим с ипотечным в докризисное время. Например, "ВТБ" запустил выдачу автокредита с господдержкой и скидкой на авто в 20-35%. Займ можно получить на Lada, УАЗ, ГАЗ, электромобиль Evolute. Претендовать на такой кредит могут, скажем, семьи минимум с одним ребенком до 18 лет или те, кто покупает первое авто. Ставка составит от 2,7%, первый взнос – от 20%, срок – до 7 лет. Скажем, автовладелец решил купить Lada Vesta. У официального продавца такую машину можно взять за 1,2 млн руб. Если внести 20% (240 тыс. руб.), а остальное оформить в кредит на 7 лет, то банк выдаст 1,7 млн руб. под 4,5%. Ежемесячный платёж в таком случае составит 24 тыс. руб.

После этого из-за дефицита новых машин и их изменившейся стоимости автолюбители стали чаще покупать в кредит подержанные авто. Например, в ВТБ в начале года доля таких сделок не превышала 30%, а в июле на подержанные автомобили пришлось уже 60% автокредитов. В июле банк выдал на покупку б/у-автомобилей 3 млрд руб.

Теги: Максим Соколов, Lada, АвтоВАЗ



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