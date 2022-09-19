19 Сентября 2022
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Политика В России В бывшем СССР Украина
Антониу Гутерриш (2018) | Фото: Anadolu Agency

Гутерриш: До прямых переговоров Путина и Зеленского далеко

До прямых переговоров глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского далеко.

Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он назвал важным создание условий для достижения мира в соответствии с Уставом ООН, с международным правом. Гутерриш не исключил, что будет сложно провести прямые переговоры между двумя президентами.

Как отметил генсек, он может предоставить свои "добрые услуги" для содействия таким переговорам, подчеркнув, что их проведение зависит от пожеланий Путина и Зеленского. Гутерриш считает минимальными шансы на заключение мирной договоренности между Москвой и Киевом.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не видят предпосылок для переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Теги: Гутерриш, Украина, спецоперация



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