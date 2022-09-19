Мантуров: Планируется продлить программы льготного автокредитования

Министерство промышленности и торговли России планирует продлить на 2023 год программы стимулирования спроса на отечественные автомобили.

Как сообщил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров, речь идет о льготном автокредитовании и лизинге. "Конечно, мы планируем продолжать стимулировать спрос на произведенные в России автомобили", - заявил он.

Отмечается, что на реализацию программ льготного автокредитования, льготного автомобильного лизинга, стимулирования спроса на газомоторную технику в текущем году предусмотрена около 21 млрд руб. Как ожидается, с помощью них будет продано 75 тыс. автомобилей, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, из-за дефицита новых машин и их изменившейся стоимости автолюбители стали чаще покупать в кредит подержанные авто. Например, в ВТБ в начале года доля таких сделок не превышала 30%, а в июле на подержанные автомобили пришлось уже 60% автокредитов. В июле банк выдал на покупку б/у-автомобилей 3 млрд руб.