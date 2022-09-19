Россиянам больше недоступен въезд в четыре страны Евросоюза

С 19 сентября Эстония, Литва, Латвия и Польша запретили въезд российским гражданам, в том числе имеющим шенгенские визы, выданные третьими государствами.

Как говорится на сайте эстонского правительства, это сделано в целях охраны общественного порядка и безопасности. "Как приграничные государства ЕС, мы должны обеспечивать безопасность Европы", - заявил премьер-министр страны Каи Каллас.

По ее словам, поездка в Евросоюз — привилегия, а не право человека. "Достигнуто региональное соглашение, и теперь мы продолжим работать над ограничением туризма для граждан России во всем Европейском Союзе", — отметил глава правительства Эстонии.

Ограничения введены с 00:00 19 сентября. При этом запрет на въезд распространяется не на всех россиян.

Напомним, Еврокомиссия утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией с 12 сентября. Этот режим, в частности, позволял россиянам получать шенгенские визы быстрее и дешевле и предполагал широкую выдачу многократных виз.

Как сообщалось ранее, прогноз по объему параллельного импорта в Россию за текущий год скорректирован.