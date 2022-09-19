19 Сентября 2022
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Экономика В России
Денис Мантуров на &quot;Иннопроме&quot; (2022) | Фото: Накануне.RU

Мантуров спрогнозировал объем параллельного импорта

Прогноз по объему параллельного импорта в Россию за текущий год скорректирован.

Как заявил вице-премьер Денис Мантуров, он вырос с $16 млрд до как минимум $20 млрд. Глава Минпромторга сослался на цифры ФТС России. По данным ведомства, с 17 мая было ввезено товаров почти на $9,4 млрд. "Поэтому мы уже немного скорректировали прогноз и по итогу года теперь ожидаем ввоза товаров по параллельному импорту на сумму не менее 20 миллиардов долларов", — отметил вице-премьер.

Мантуров подчеркнул, что приостановившие свою деятельность или ушедшие из России зарубежные компании, как правило, заинтересованы в продолжении деятельности или в обеспечении условий для возвращения в будущем. Тем временем, кабмин продолжает помогать ключевым отраслям отечественной промышленности. Так, на поддержку автопрома в 2023 году планируется направить 9,8 млрд руб., в 2024 году эта сумма должна вырасти до 17 млрд руб., а в 2025-м — до 19 млрд, сообщают "Известия".

Теги: Мантуров, импорт



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