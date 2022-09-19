Российские магазины запаслись PlayStation 5

Ретейлеры в России запаслись PlayStation 5.

В конце августа была выполнена большая поставка игровых приставок в Россию по схеме параллельного импорта. При этом, в отличие от предыдущих периодов, ажиотажного спроса на устройства в настоящее время не наблюдается. Информацию о новых поставках подтвердили представитель компании "Ситилинк" Иван Поликарпов, а также в "М.Видео-Эльдорадо".

Официально приставка PlayStation 5 была представлена на конференции Sony в июне 2020 года, а ее продажи в мире стартовали в ноябре. Приставка имеет две версии: с дисководом и без него (предполагается, что пользователи этой версии будут приобретать игры онлайн). Стоимость устройства без дисковода начиналась от $399. Однако из-за логистических трудностей на фоне пандемии Sony не могла производить достаточное количество приставок, и они были в дефиците.

В России PlayStation 5 не поступала в свободную продажу в течение многих месяцев после презентации устройства: приставка поставлялась ограниченными партиями, которые сразу расходились по предзаказу. В конце 2021 года Sony, как сообщал Bloomberg со ссылкой на источники, планировала остановить производство предыдущей модели приставки — PlayStation 4, но в итоге передумала, объявив в начале 2022 года, что будет выпускать ее из-за продолжающихся проблем с поставками компонентов для PlayStation 5, сообщает РБК.