СМИ: электрокарам готовят бесплатный проезд по трассам РФ с 2023 года

В России могут ввести бесплатный проезд по платным трассам для электротранспорта.

Норму предлагается установить с 2023 года на три года — соответствующее поручение кабмина РФ было дано профильным министерствам в августе, заявил заместитель главы Минэкономразвития Максим Колесников. Пока в стране собственные легковые электромобили серийно не выпускаются, но два проекта уже близки к производству.

По словам экспертов, для стимуляции рынка электромобилей только этой инициативы мало. Отечественные производители самой действенной мерой называют субсидии, компенсирующие покупателю разницу в стоимости между дизельными и электрическими автомобилями. Кроме того, требуется создавать и локальное производство компонентов, которые составляют больше половины себестоимости электромобиля, сообщают "Известия".