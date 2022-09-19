В правительстве России готовятся к новым санкциям по пяти направлениям

Кабмин России ожидает, что давление на Москву со стороны западных стран будет возрастать.

Сценарии новых санкций обсуждались на стратегической сессии в правительстве РФ под руководством премьер-министра Михаила Мишустина 30 августа. В материалах к заседанию значились пять основных угроз новых ограничений для отечественной экономики.

В список вошли следующие возможные санкции:

- ограничения международной мобильности граждан;

- расширение перечня "недружественных" стран;

- усиление вторичных санкций;

- дополнительные ограничения на экспорт энергоносителей;

- расширение списка подсанкционных компаний и запрещенных к поставке товаров и технологий.

Чтобы минимизировать негативный эффект от ограничительных мер, власти вводят социально-экономическую стратегию "быстрых проектов", призванную заместить те или иные товары или компоненты.

Как говорят эксперты, к серьезному ожесточению Запад будет готов по итогам отопительного сезона, сообщают "Ведомости".