19 Сентября 2022
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Политика В России
Коллаж, правительство, экономика, санкции (2022) | Фото: Накануне.RU

В правительстве России готовятся к новым санкциям по пяти направлениям

Кабмин России ожидает, что давление на Москву со стороны западных стран будет возрастать.

Сценарии новых санкций обсуждались на стратегической сессии в правительстве РФ под руководством премьер-министра Михаила Мишустина 30 августа. В материалах к заседанию значились пять основных угроз новых ограничений для отечественной экономики.

В список вошли следующие возможные санкции:

- ограничения международной мобильности граждан;

- расширение перечня "недружественных" стран;

- усиление вторичных санкций;

- дополнительные ограничения на экспорт энергоносителей;

- расширение списка подсанкционных компаний и запрещенных к поставке товаров и технологий.

Чтобы минимизировать негативный эффект от ограничительных мер, власти вводят социально-экономическую стратегию "быстрых проектов", призванную заместить те или иные товары или компоненты.

Как говорят эксперты, к серьезному ожесточению Запад будет готов по итогам отопительного сезона, сообщают "Ведомости".

Теги: санкции, правительство РФ



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