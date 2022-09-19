Непогода: в Курской области десятки населенных пунктов остались без света, есть жертвы

В Курской области бушует непогода, десятки населенных пунктов остались без света.

В регионе восемьдесят семь населенных пунктов остались без электричества из-за непогоды. Из-за стихии погиб студент Курского автотехнического колледжа. Он находился в комнате один, когда фрагмент дерева повредил окно, стекло попало ему в область живота, в результате молодей человек скончался на месте.

Вечером 18 сентября несколько районов области накрыла гроза и шквалистый ветер, стихия повредила постройки.