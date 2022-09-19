СМИ: Сергеев может снять кандидатуру с выборов президента РАН

Действующий глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев может снять свою кандидатуру с выборов главы организации.

"Есть информация о том, что Александр Сергеев намерен снять свою кандидатуру с выборов президента РАН. О причинах своего решения он, вероятно, официально объявит в понедельник на общем собрании, до начала обсуждения кандидатур на пост президента Академии наук", — сообщает РИА Новости со ссылкой на собеседника, знакомого с ситуацией.

Напомним, в список кандидатов вошли президент РАН Александр Сергеев, академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН Геннадий Красников, научный руководитель Института океанологии РАН Роберт Нигматулин, директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович. По словам академика Дмитрия Брискало, кандидатов на пост президента РАН выдвигали бюро отделений Академии, региональные президиумы и члены РАН.

Александр Сергеев был избран президентом РАН в сентябре 2017 года.