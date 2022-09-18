18 Сентября 2022
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Происшествия Сибирский ФО Иркутская область
Наручники (2022) | Фото: Накануне.RU

Житель Иркутской области убил ребенка об стену

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу об убийстве ребенка в Иркутской области.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, подозреваемым является 22-летний житель поселка Красный Яр Куйтунского района. По версии следствия, 16 сентября данный молодой человек причинил телесные повреждения своему полуторагодовалому пасынку, несколько раз ударив его об стену. Смерть ребенка наступила на месте преступления.

В настоящее время подозреваемый задержан, он уже признался в содеянном.

"Установлено, что молодой человек состоит на учете у психиатра. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СК.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Иркутской области Анатолию Ситникову доложить о комплексе первоначальных следственных действий и обстоятельствах преступления в отношении ребенка. Возбуждено дело по части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство малолетнего). Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.

Теги: СКР, ребенок, дело



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