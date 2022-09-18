Пугачева потребовала признать ее иностранным агентом

Артистка Алла Пугачева обратилась к Минюсту РФ c просьбой признать ее иноагентом вслед за мужем Максимом Галкиным*.

Напомним, на этой неделе Минюст РФ обновил список физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента. В перечень был включен телеведущий и юморист, муж Пугачевой Максим Галкин*. По данным министерства, Галкин занимается политической деятельностью, получая при этом финансирование с Украины.

Сегодня Пугачева решила выступить с заявлением по ситуации.

"Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем", - написала она в соцсетях.

Напомним, на фоне начала специальной военной операции на Украине Алла Пугачева и Максим Галкин покинули Россию и уехали в Израиль. Затем Пугачева вернулась, а Галкин остался.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.