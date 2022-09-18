Третья годовщина губернаторства. Топ-5 провальных инициатив Александра Беглова

18 сентября 2019 года Александр Беглов официально вступил в должность губернатора Санкт-Петербурга. По этому случаю редакция нашего издания решила вспомнить самые неоднозначные и нелогичные инициативы Александра Дмитриевича на занимаемом посту за минувшие три года.

За время губернаторства Александр Беглов неоднократно подвергался критике со стороны политических и общественных деятелей, представителей экспертного сообщества и жителей Северной столицы. Поводом для недовольства работой действующего градоначальника становились невыполненные обещания, провальные реформы и неоднозначные инициативы, зачастую не отвечающие интересам горожан.

«Зимние кафе»

Одним из наиболее неуместных и нелогичных стало подписанное Александром Дмитриевичем в декабре 2020 года постановление, разрешающее заведениям общественного питания принимать посетителей на территориях уличных веранд, оборудованных мебелью и зонтами, в зимний период времени. Согласно документу, такие веранды могли работать с 30 декабря 2020-го по 3 января 2021 года.

Соответствующие изменения губернатор внес в постановление, регулирующее правила благоустройства, однако такая инициатива не нашла отклика у горожан, так как желающих провести время на открытых верандах заведений общепита в разгар зимы оказалось не так много.

К тому же, ресторанный бизнес Северной столицы в разгар пандемии испытывал серьезные финансовые трудности на фоне жестких ограничений Смольного и отсутствия эффективных мер поддержки, в связи с чем постановление градоначальника было воспринято рядом представителей индустрии как издевательство над отраслью малого и среднего бизнеса.

Далеки от жизни города

В начале 2022 года губернатор Беглов внес на рассмотрение Заксобрания Петербурга законопроект о дополнительных штрафах для пассажиров метрополитена. Данная инициатива предлагала запретить пользователям петербургской подземки запускать беспилотные летательные аппараты, разводить костры, кататься на лыжах, ходить босиком или голыми, играть на музыкальных инструментах, а также носить одежду, источающую неприятный запах.

Горожане с иронией отреагировали на предложенные главой региона изменения, удивляясь, насколько чиновники Смольного во главе с Александром Дмитриевичем далеки от жизни обычных людей, если исполнительной властью города предлагаются подобного рода инициативы. В социальных сетях в связи с этим начали появляться мемы о «метро глазами тех, кого возят на служебных машинах».

Согласованные музыканты

В июле текущего года губернатор также одобрил проект закона, регулирующего проведение выступлений уличных музыкантов. Согласно документу, организацию таких мероприятий необходимо согласовывать с Комитетом по культуре и районными администрациями, а за проведение несогласованных выступлений предусматривается административная ответственность.

Эксперты и представители творческих профессий негативно оценили последствия от такого закона, отмечая, что одобренная Бегловым инициатива, скорее, направлена на полное уничтожение уличной музыки в Северной столице. Комментируя ситуацию, лидер группы Billy’s Band Билли Новик отмечал, что такие меры могут серьезно ударить по всей индустрии, ведь процесс согласования большого количества выступлений создаст высокую нагрузку на имеющийся аппарат, а также риски превышения полномочий со стороны надзорных органов.

Штрафы «за гав-гав»

Еще одной недавней инициативой Александра Беглова, подвергшейся критике и насмешкам со стороны горожан, стал так называемый закон о штрафах «за гав-гав», предусматривающий наказание для владельцев собак за шум и лай домашних питомцев в ночное время суток и праздничные дни.

Такое решение городских властей вызвало широкий общественный резонанс, который стал предметом обсуждения не только в региональных, но и в федеральных средствах массовой информации. Ряд экспертов отмечали абсурдность закона, ведь, во-первых, чаще всего невозможно определить, из какой именно квартиры доносится шум, а во-вторых, инспекторы Управления ветеринарии не имеют права входить в жилье для проверки.

Стоит отметить, что предпосылкой для инициативы стали более 100 жалоб, поступивших от петербуржцев за минувший год. И такого количества обращений в Смольном посчитали достаточным для разработки и принятия подобного рода закона.

Реновация «по-бегловски»

Однако наиболее резонансным стало внесенное губернатором предложение о проведении «комплексного развития территорий». Соответствующий закон, инициированный главой региона, был спешно принят депутатами Законодательного собрания без общественных обсуждений. При этом документ позволял расселять целые кварталы с развитой транспортной и социальной инфраструктурой и выселять жильцов попадающих под программу «реновации» домов на окраины города.

Закон был негативно встречен петербуржцами, активистами, градозащитниками и рядом депутатов разных уровней. Чтобы снизить градус недовольства в обществе, представители Смольного пытались убедить горожан в том, что документ якобы предусматривает защиту их прав, а в одном из недавних интервью сам губернатор Беглов заявил, что закон и вовсе находится на стадии обсуждения, хотя ранее был подписан лично градоначальником.

Позже Александр Дмитриевич был вынужден объявить о приостановке закона в части жилой застройки до 2024 года. Как писали СМИ, причиной такого решения стали многочисленные скандалы и растущее недовольство жителей Северной столицы, ведь их жалобы на «реновацию по-бегловски», как инициативу уже прозвали в народе, дошли до Москвы.