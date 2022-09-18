Путин призвал глав Киргизии и Таджикистана не допустить дальнейшей эскалации

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля.

В частности, лидерами государств была обсуждена обстановка на киргизско-таджикской границе.

"Путин призвал стороны не допустить дальнейшей эскалации и принять меры к скорейшему урегулированию ситуации исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами, подтвердил готовность России оказывать необходимое содействие в целях обеспечения стабильности в киргизско-таджикском приграничье", - заявили в Кремле.

Также в ходе беседы было условлено о продолжении контактов.

Напомним, ранее на киргизско-таджикской границе прекратился обстрел киргизских сел со стороны Таджикистана.