Пелоси рассказала, для чего американская делегация прибыла в Ереван

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси рассказала, зачем американская делегация прибыла в Ереван.

"Мы приехали сюда, чтобы понять, что от нас ожидается по экономическим вопросам, вопросам безопасности. Сегодня говорили о возможности подключения Армении к программе "Вызовы тысячелетия", - сказала Пелоси.

Как пишет РИА Новости, по ее словам, в рамках визита было рассмотрено сотрудничество по оборонным вопросам.

"Мы здесь, чтобы выслушать, понять ожидания и желания", - добавила она.

Напомним, ранее Владимир Путин жестко высказался по поводу обострения отношений между Пекином и Тайбэем, спровоцированного США и, в частности, визитом на Тайвань Нэнси Пелоси.