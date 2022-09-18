18 Сентября 2022
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Политика В бывшем СССР За рубежом
Нэнси Пелоси (2022) | Фото: Elizabeth Frantz/Reuters

Пелоси рассказала, для чего американская делегация прибыла в Ереван

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси рассказала, зачем американская делегация прибыла в Ереван.
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"Мы приехали сюда, чтобы понять, что от нас ожидается по экономическим вопросам, вопросам безопасности. Сегодня говорили о возможности подключения Армении к программе "Вызовы тысячелетия", - сказала Пелоси.

Как пишет РИА Новости, по ее словам, в рамках визита было рассмотрено сотрудничество по оборонным вопросам.

"Мы здесь, чтобы выслушать, понять ожидания и желания", - добавила она.

Напомним, ранее Владимир Путин жестко высказался по поводу обострения отношений между Пекином и Тайбэем, спровоцированного США и, в частности, визитом на Тайвань Нэнси Пелоси.

Теги: Пелоси, США, визит



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