18 Сентября 2022
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коллаж, суд, спортсмен, Олимпийские игры (2017) | Фото: Накануне.RU

Вице-спикер Госдумы: МОК пересмотрит решение об отстранении российских спортсменов

Международный Олимпийский комитет в скором будущем пересмотрит свое решение об отстранении российских спортсменов. Об этом заявил вице-спикер Госдумы РФ, почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.
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"Я уверен, что наши спортсмены вернутся в любом случае. Потому что отстранение по политическим мотивам противоречит и хартии МОК, все это прекрасно понимают", - сказал Жуков "Интерфаксу".

По его словам, "в некоторых видах спорта без нас делать нечего".

"Фигурное катание, лыжи, художественная гимнастика, синхронное плавание – без наших это вторая лига. Все понимают, что без наших спортсменов не будет привлекательных телетрансляций по многим видам спорта, нет такой конкуренции. Я думаю, МОК поменяет свою позицию, и наши вернутся", - добавил Жуков.

Ранее стало известно, что МОК приступил к рассмотрению возможности снятия ограничений в отношении спортсменов из России.

Теги: МОК, спортсмены, Госдума



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