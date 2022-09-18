18 Сентября 2022
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Скорая помощь (2019) | Фото: Накануне.RU

В СК раздумывают о возбуждении второго дела после смерти девочки в Новосибирске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему об обстоятельствах смерти ребенка в Новосибирской области и перспективах возбуждения второго уголовного дела по данному факту.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, двухлетняя девочка из Новосибирска умерла еще в январе 2020 года после употребления йогурта. Ребенку стало плохо вечером, она была доставлена в лечебное учреждение, а после осмотра врачами – в другое. Там через несколько часов девочка умерла, тогда расследовалось дело в отношении хирурга больницы по части 2 статьи 293 УК РФ (Халатность). В настоящее время оно рассматривается в суде.

Однако мать ребенка, руководствуясь заключением экспертизы, добивается возбуждения второго уголовного дела в отношении реаниматолога из второй больницы, куда отправили девочку. Бастрыкин поручил и.о. руководителя СК России по Новосибирской области Виталию Зарипову рассмотреть доводы матери и представить доклад о ситуации и перспективах возбуждения еще одного дела.

Как добавили в СКР, ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Теги: Новосибирск, девочка, дело, СК



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