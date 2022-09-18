18 Сентября 2022
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Происшествия Свердловская область
Отделение полиции (2020) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге мошенники заставили пенсионерку продать квартиру

В Екатеринбурге телефонные мошенники убедили пожилую женщину продать квартиру. Полиция ищет злоумышленников.
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Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, в отдел полиции обратилась 72-летняя пенсионерка с заявлением, что неизвестные обманным путем завладели ее накоплениями и убедили продать жилье. По словам заявительницы, еще 15 августа ей позвонил незнакомец и представился следователем полиции. Лжесиловик заявил, что он якобы занимается расследованием преступлений, связанных с мошенничеством в отношении пожилых граждан, и что ее счета будто бы используют злоумышленники для проведения различных махинаций.

Псевдополицейский предложил для безопасности денежных средств обналичить все имеющиеся сбережения и перевести их на "безопасный" счет. Доверчивая женщина согласилась, после чего сняла со своего накопительного счета 300 тысяч рублей и через банкомат перечислила неизвестным.

Затем пенсионерке также позвонил некто и убедил оформить кредитную карту. 45 тысяч рублей отправились мошенникам. Спустя еще четыре дня бабушке сообщили, что злоумышленники могут завладеть ее квартирой, и чтобы ее не потерять, надо продать жилье, а вырученные деньги перевести на указанные счета. В итоге женщина через риэлторское агентство продала квартиру за 2,7 млн рублей и отдала деньги аферистам.

Сейчас в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Мошенничество". Силовики пытаются найти звонивших.

Теги: мошенники, квартира, полиция, Екатеринбург



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