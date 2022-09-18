18 Сентября 2022
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Коллаж, ВСУ, украинский военный (2022) | Фото: Накануне.RU

В СКР выясняют обстоятельства обстрела села Никольское в ДНР

Следственный комитет России намерен установить все обстоятельства очередных преступлений украинских военных против мирного населения Донбасса.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, военные из Украины обстреляли Куйбышевский район Донецка и село Никольское в ДНР. В результате этих обстрелов ребенок получил ранение, еще один мужчина погиб.

"Следственный комитет установит обстоятельства указанных преступлений и лиц, причастных к их совершению", - заверили в ведомстве.

Напомним, ранее следователи СК России занялись расследованием обстоятельств обстрелов территории Белгородской области.

Теги: обстрелы, ДНР, следователи



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