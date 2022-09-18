Головкин уступил Альваресу в бою за четыре пояса чемпиона

Казахский боксер Геннадий Головкин потерпел поражение от мексиканца Сауля Альвареса. Бой состоялся в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье.

Поединок продлился все 12 раундов. В результате победа была присуждена Альваресу единогласным решением судей.

Как пишет "Интерфакс", на кону поединка стояли чемпионские пояса по версиям WBA (Super), WBC, IBF и WBO во втором среднем весе. Обладателем поясов был Альварес, который и остался чемпионом.

Что касается Головкина, то для него это был дебютный бой в данной весовой категории.