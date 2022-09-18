18 Сентября 2022
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ринг-герл (2016) | Фото: Накануне.RU

Головкин уступил Альваресу в бою за четыре пояса чемпиона

Казахский боксер Геннадий Головкин потерпел поражение от мексиканца Сауля Альвареса. Бой состоялся в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье.

Поединок продлился все 12 раундов. В результате победа была присуждена Альваресу единогласным решением судей.

Как пишет "Интерфакс", на кону поединка стояли чемпионские пояса по версиям WBA (Super), WBC, IBF и WBO во втором среднем весе. Обладателем поясов был Альварес, который и остался чемпионом.

Что касается Головкина, то для него это был дебютный бой в данной весовой категории.

Теги: Головкин, Альварес, бой, бокс



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