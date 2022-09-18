18 Сентября 2022
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Политика Свердловская область
Евгений Куйвашев, камера, телевидение, СМИ (2019) | Фото: Накануне.RU

Куйвашев "отдает долги" свердловчанам: губернатор взялся чинить крышу

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, победивший на выборах главы региона при крайне низкой явке жителей Среднего Урала, продолжает "возвращать долги". На этот раз он решил озаботиться ремонтом крыши в местном поселке.
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Как рассказал Куйвашев у себя в Telegram-канале, ему написала жительница Староуткинска.

"Она живет в доме на 22 квартиры. В августе порывом ветра с крыши дома сорвало часть кровли. Как пишет Ольга, в администрации города, куда люди обратились со своей проблемой, им сказали чинить крышу своими силами. Но в доме живут пенсионеры, малоимущие и несколько педагогов. По предварительным подсчетам ущерб составил 660 тысяч рублей – для жителей дома сумма неподъемная", - признал Куйвашев.

Губернатор заявил, что лично попросил разобраться в ситуации. В ответ глава Староуткинска обратился с просьбой выделить деньги на восстановление кровли из резервного фонда.

"Мы уже одобрили сумму, есть подрядчик. Так что в ближайшее время крышу починят", - пообещал Куйвашев.

Ранее свердловский губернатор лично взялся заменять ветхий столб. Других проблем в регионе, чей госдолг составляет миллиарды рублей, для вновь избранного Куйвашева, очевидно, пока не нашлось.

Теги: Куйвашев, крыша, губернатор



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